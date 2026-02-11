Форма поиска по сайту

11 февраля, 13:43

Спорт

Биатлонист Легрейд признался в измене после завоевания бронзы Олимпиады

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд, который завоевал бронзу в индивидуальной гонке на 20 километров на Олимпиаде в Италии, рассказал об измене. Его слова передает телеканал NRK.

Золото завоевал норвежец Йохан-Олав Ботн, а серебро – француз Эрик Перро.

Сперва 28-летний Легрейд поблагодарил всех тех, кто помогал ему на трассе. Однако после он отдельно выделил еще одного человека, который, по его словам, не смотрел гонку. Спортсмен рассказал, что полгода назад встретил любовь всей своей жизни. Затем норвежец признался, что 3 месяца назад совершил "самую большую ошибку в жизни" – изменил своей девушке. По его словам, об этом Легрейд сказал возлюбленной неделю назад.

"Это была худшая неделя в моей жизни. Наверное, многие сейчас смотрят на меня другими глазами, но мои глаза видят только ее. Я не совсем понимаю, чего хочу добиться, говоря это сейчас, но в последние дни спорт отошел на второй план", – добавил биатлонист.

Легрейд уже является обладателем золота Олимпиады в Пекине в эстафете, а также семикратным чемпионом мира. В прошлом сезоне он выиграл Кубок мира.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу использовать на Олимпийских играх 2026 года шлем с изображением погибших спортсменов, участвовавших в боевых действиях. Спортсмен рассказал, что многие из тех, кто изображен на шлеме, были его друзьями.

В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский поблагодарил Гераскевича и заявил, что эту правду "нельзя считать неудобной" или называть "политической демонстрацией на спортивном мероприятии". При этом в комитете отметили, что не получали никаких официальных запросов на использование этого шлема на соревнованиях.

