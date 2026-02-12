Москвичам рекомендовали использовать метро для поездок по городу из-за снега

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жителям и гостям Москвы следует пересесть на метро для поездок по городу из-за снега. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

"Сегодня (12 февраля. – Прим. ред.) весь день в городе будет снег. Из-за погоды дорога на автомобиле может занять больше времени, чем обычно. По возможности выбирайте городской транспорт", – сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что метро работает по расписанию независимо от погоды. Благодаря этому пассажиры не опоздают на работу и не потратят свое время.

Если отказаться от поездок на личном транспорте нет возможности, автомобилистов призвали строить маршруты заранее, а также закладывать дополнительный час к привычному времени, чтобы добраться до нужной точки.

Водителей грузовиков тоже попросили заранее планировать маршрут, избегать сложных участков и крутых подъемов. Помимо этого, автомобилистов призвали соблюдать дистанцию в 3–4 раза больше обычной и не совершать резких маневров.

Из-за снегопада в Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Не исключено налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

Городские службы будут проводить сплошное механизированное прометание улиц и дорог с их последующей противогололедной обработкой по мере выпадения осадков.