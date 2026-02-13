Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 февраля, 11:56

Экономика

Маркетплейсы поддержали инициативу ФАС о госконтроле платформенной экономики

Фото: depositphotos/dedivan1923

Маркетплейсы Wildberries и Ozon выступили в поддержку предложения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о введении государственного контроля в сфере платформенной экономики, сообщили ТАСС в пресс-службах компаний.

В частности, в объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) отметили, что уже давно и конструктивно взаимодействуют с антимонопольной службой. Наделение ФАС соответствующими полномочиями в компании назвали логичным шагом, поскольку новые нормы во многом ориентированы на защиту интересов партнеров цифровых платформ и коррелируют с целями антимонопольного регулирования.

Вместе с тем в РВБ указали, что некоторые аспекты будущего регулирования находятся в зоне ответственности других ведомств, с которыми компания также ведет системную работу. Там убеждены, что межведомственный подход обеспечит взвешенное правоприменение и поспособствует устойчивому развитию отрасли.

В Ozon, в свою очередь, заявили, что соблюдают требования антимонопольного органа и намерены сохранять открытость в диалоге с регулятором. В компании подчеркнули, что контроль за соблюдением законодательства необходим для сохранения баланса в отрасли.

Ранее сообщалось, что в России появится реестр маркетплейсов, который будет вести Минэкономразвития. Площадкам из реестра необходимо будет идентифицировать продавца через ЕСИА или другие госреестры, прежде чем допустить его на платформу. Также нужно будет проверять карточки товаров.

Читайте также


экономика

Главное

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика