Маркетплейсы поддержали инициативу ФАС о госконтроле платформенной экономики

Маркетплейсы Wildberries и Ozon выступили в поддержку предложения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о введении государственного контроля в сфере платформенной экономики, сообщили ТАСС в пресс-службах компаний.

В частности, в объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) отметили, что уже давно и конструктивно взаимодействуют с антимонопольной службой. Наделение ФАС соответствующими полномочиями в компании назвали логичным шагом, поскольку новые нормы во многом ориентированы на защиту интересов партнеров цифровых платформ и коррелируют с целями антимонопольного регулирования.

Вместе с тем в РВБ указали, что некоторые аспекты будущего регулирования находятся в зоне ответственности других ведомств, с которыми компания также ведет системную работу. Там убеждены, что межведомственный подход обеспечит взвешенное правоприменение и поспособствует устойчивому развитию отрасли.

В Ozon, в свою очередь, заявили, что соблюдают требования антимонопольного органа и намерены сохранять открытость в диалоге с регулятором. В компании подчеркнули, что контроль за соблюдением законодательства необходим для сохранения баланса в отрасли.

Ранее сообщалось, что в России появится реестр маркетплейсов, который будет вести Минэкономразвития. Площадкам из реестра необходимо будет идентифицировать продавца через ЕСИА или другие госреестры, прежде чем допустить его на платформу. Также нужно будет проверять карточки товаров.