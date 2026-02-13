Минюст внес в реестр иноагентов журналисток Лацинскую, Охримовскую и Сидорову

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Минюст России внес в реестр иностранных агентов трех журналисток Марию Лацинскую, Марину Охримовскую и Галину Сидорову, следует из данных с сайта ведомства.

Первая занималась распространением материалов и сообщений, созданных иноагентами, а также организациями, признанными нежелательными на территории РФ. Более того, журналистка публиковала ложные сведения о решениях и политике российских властей, выступала против СВО и продвигала идеи ЛГБТ-отношений (движение признано в России экстремистским и запрещено). В настоящее время она проживает за пределами Российской Федерации.

Основанием для внесения в перечень Охримовской стало создание фейковых материалов, дискредитирующих образ Вооруженных сил России. Кроме того, она сотрудничает с одной из организаций, деятельность которых в РФ признана нежелательной.

Сидорова, в свою очередь, выступает в качестве соучредителя организации, считающейся в стране нежелательной.

Вместе с ними по аналогичным причинам реестр пополнили активист Михаил Орешников, проект "Открытое пространство" и сетевой ресурс Agentura.ru. Причем первый, как выяснил Минюст, является членом неонацистского объединения и неонацистской группировки, а соучредители веб-сайта Agentura.ru, управляющие ресурсом за пределами России, уже включены в соответствующий список.

При этом ведомство сняло статус иноагента с бизнесмена и основателя холдинга Zenden Андрея Павлова в связи с утратой признаков иностранного агента, а также с Благотворительного фонда развития филантропии после его ликвидации.

В октябре прошлого года Владимир Путин подписал закон об усилении ответственности для иностранных агентов. Согласно документу, теперь после первого нарушения иноагента могут оштрафовать на 300 тысяч рублей, назначить обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет или лишение свободы на этот же срок. Это касается и ранее судимых иноагентов.