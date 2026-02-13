Член ОП Машаров: лайки под постами иноагентов не всегда ведут к наказанию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Лайк под публикацией иностранного агента не влечет за собой наказания сам по себе, сообщает ТАСС со ссылкой на члена комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгения Машарова.

Он объяснил, что в российском законодательстве отсутствует норма, которая бы предусматривала административную или уголовную ответственность за лайки или просмотр таких материалов. Однако в отдельных случаях лайки могут рассматриваться судами как юридически значимые действия, но уже в зависимости от контекста и содержания материалов.

Машаров напомнил, что недавно суд оштрафовал на 30 тысяч рублей украинца, который живет в Мурманской области, за одобрительный комментарий под видео иноагентов, которые дискредитировали Вооруженные силы России.

По словам эксперта, гражданина Украины привлекли к административной ответственности по статье 20.3.3 КоАП РФ за одобрение материалов с дискредитацией российской армии. Таким образом, основанием стал не статус иноагента, а содержание публикации.

"Если лицо ставит лайки и распространяет экстремистские материалы, то оно понесет ответственность в силу действующего законодательства РФ", – добавил Машаров.

Он также напомнил и об ответственности за умышленный поиск экстремистских материалов, согласно статье 13.53 КоАП РФ. За это правонарушение гражданам грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

Ранее юристы рассказывали, что лайки в Сети могут привести не только к штрафу, но даже к аресту или уголовному преследованию с лишением свободы. Например, за лайк под материалом, возбуждающим ненависть или вражду, грозит штраф от 10 до 15 тысяч рублей, обязательные работы до 100 часов или аналогичный арест.

