Россиян предупредили о штрафе за использование чужого аккаунта на маркетплейсе

Фото: depositphotos/DragonImages

За передачу аккаунта на маркетплейсе можно получить не только блокировку, но и юридические последствия, рассказал в беседе с RT доктор юридических наук Вадим Виноградов, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ.

Он объяснил, что передача доступа к аккаунтам третьим лицам запрещена по условиям крупнейших российских маркетплейсов. Аккаунт содержит персональные данные, платежную информацию, историю заказов. Это может быть использовано для оформления жалоб, возвратов или бонусных операций.

"Если такие действия совершаются не владельцем, платформа вправе признать их нарушением и передать информацию в банк или регулятор", – подчеркнул эксперт.

Особую опасность представляет ситуация, когда через аккаунт совершаются финансовые операции. Если заказ оформлен на имя владельца, но оплачен чужой картой, это может быть расценено как "подозрительная транзакция". Банк приостанавливает операции, если они не соответствуют обычной модели поведения клиента – это приводит к блокировке карты, а также к проверке источника средств.

Помимо этого, если через аккаунт совершаются действия, которые маркетплейс посчитает мошенническими, ответственность будет возложена на того, кто передал доступ. Виноградов подчеркнул, что юридически эти действия будут считаться действиями владельца аккаунта.

Кроме того, если аккаунт используется для оформления заказов на юридическое лицо или ИП, действия могут квалифицировать как нарушение условий договора или неправомерный доступ к информации.

С 1 сентября 2025 года в России вступили поправки, которые устанавливают ответственность за передачу информации, которая необходима для регистрации или авторизации в интернете. Для граждан штраф может достигать 50 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц – до 200 тысяч рублей.

Юрист посоветовал использовать личные аккаунты и не передавать доступ к ним даже близким людям, а также не оформлять заказы от чужого имени, чтобы избежать последствий. Для совместного использования, например, семье будет безопаснее создать отдельный профиль, который не будет привязан к персональным данным, бонусам и платежным средствам.

"Это позволит избежать юридических последствий и сохранить контроль над действиями, совершаемыми через платформу", – заключил эксперт.

Ранее председатель Союза потребителей России Алексей Койтов заявил, что за действия детей в интернет-банках и на маркетплейсах отвечают родители. Он подчеркнул, что покупки или переводы – это юридически значимое действие, поэтому не выйдет сказать, что ребенок просто "баловался". Кроме того, на устройствах и в самих приложениях есть ряд степеней защиты, которые позволяют этого избежать.

