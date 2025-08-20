В России могут создать черный список ненадежных покупателей на маркетплейсах

Фото: depositphotos/wabeno

Минэкономразвития России выступило с предложением создать черный список покупателей на маркетплейсах. В него будут включены клиенты, систематически не выкупающие свои заказы в пунктах выдачи, сообщила газета "Известия" со ссылкой на главу ведомства Максима Решетникова.

Министр предложил ввести список ненадежных покупателей на маркетплейсах во время рабочей поездки в Ростовскую область. По его словам, потребители очень часто обманывают продавцов в онлайн-магазинах: массово заказывают товары на разные пункты выдачи, а потом не забирают их. Решетников отметил, что такие действия приводят к порче товаров и увеличению логистических издержек для продавцов.

"Предлагаю бизнес-сообществу четко сформулировать проблему и возможные решения. Мы совместно с маркетплейсами обсудим этот вопрос и проработаем механизмы добросовестной практики", – сообщил он.

Решетников отметил, что ведомство готово рассмотреть меры реагирования на подобное поведение покупателей в рамках подготовки к вступлению в силу нового закона о платформенной экономике с 1 октября 2026 года. Отдельно он указал на необходимость заблаговременной разработки нормативной базы и адаптации IT-систем маркетплейсов к новым требованиям.

В свою очередь, генеральный директор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей Алексей Молодых отметил, что проблема массового возврата товаров на российском рынке стоит очень остро. По его данным, продавцы на логистике теряют от 300 до 1,5 тысячи рублей на каждый возврат. Порой это больше, чем стоит сам товар.

Также, согласно информации "Федерального общества сетевой торговли" (ФОСТ), в 2024 году 62% продавцов на маркетплейсах сталкивались с недобросовестными покупателями, которые не выкупали свои заказы. При этом четверть продавцов уверена, что подобные недобросовестные действия совершают конкуренты.

Ранее стало известно, что россияне начали возвращать до половины заказов одежды с маркетплейсов. По оценкам экспертов, это очень сильно ударило по малому и среднему бизнесу.

