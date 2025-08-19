19 августа, 12:47Политика
Маркетплейсы начали продавать сувениры с изображениями Путина и Трампа на Аляске
Фото: wildberries.ru
На российских маркетплейсах появился мерч с изображениями Владимира Путина и президента США Дональда Трампа после их недавних переговоров на Аляске.
На крупных площадках можно заказать футболки, обложки на паспорт, блокноты и картины, на которых изображены два лидера во время встречи в Анкоридже.
Переговоры состоялись в ночь на 16 августа. Путин сказал, что беседа прошла в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере. Со своей стороны Трамп отметил, что состоялись "отличные переговоры", которые открывают возможность для достижения мира на Украине.
С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров, с американской – госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф.
В день саммита глава МИД надел толстовку с надписью "СССР", комментируя это, Путин в шутку назвал его "империалистом".
За несколько дней до переговоров житель Аляски Марк Уоррен пожаловался, что из-за санкций не может найти запчасти для своего мотоцикла "Урал". После этого российские дипломаты нашли местного жителя и подарили ему новый мотоцикл. Он стал личным подарком от Путина.
