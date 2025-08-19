Форма поиска по сайту

19 августа, 12:47

Политика

Маркетплейсы начали продавать сувениры с изображениями Путина и Трампа на Аляске

Фото: wildberries.ru

На российских маркетплейсах появился мерч с изображениями Владимира Путина и президента США Дональда Трампа после их недавних переговоров на Аляске.

На крупных площадках можно заказать футболки, обложки на паспорт, блокноты и картины, на которых изображены два лидера во время встречи в Анкоридже.

Переговоры состоялись в ночь на 16 августа. Путин сказал, что беседа прошла в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере. Со своей стороны Трамп отметил, что состоялись "отличные переговоры", которые открывают возможность для достижения мира на Украине.

С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров, с американской – госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф.

В день саммита глава МИД надел толстовку с надписью "СССР", комментируя это, Путин в шутку назвал его "империалистом".

За несколько дней до переговоров житель Аляски Марк Уоррен пожаловался, что из-за санкций не может найти запчасти для своего мотоцикла "Урал". После этого российские дипломаты нашли местного жителя и подарили ему новый мотоцикл. Он стал личным подарком от Путина.

Путин подарил мотоцикл "Урал" жителю Аляски

