YouTube удалит нелегальные копии песни "На белом покрывале января"

Фото: depositphotos/Djemphoto

Правообладатель песни "На белом покрывале января" добился удаления нелегальных копий композиции с видеохостинга YouTube. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

По данным СМИ, лейбл United Music Group обратился в суд из-за того, что на YouTube находились 2 нелегальные копии песни "На белом покрывале января". По мнению лейбла, видеохостинг неправомерно использовал произведение, нарушая права правообладателя.

Суд изучил доказательства и удовлетворил иск, запретив компании Google, которой принадлежит видеохостинг, создание условий, обеспечивающих размещение, распространение или иное использование произведения.

В настоящее время при попытке открыть ссылки на видео, указанные в иске, YouTube сообщает, что видео недоступно из-за рассмотрения юридической претензии.

Ранее столичный суд взыскал с сети суши и роллов "Ебидоеби" 300 тысяч рублей за использование песни Instasamka (настоящее имя – Дарья Зотеева. – Прим. ред.). Истец в лице директора певицы Максима Столярова требовал взыскать с сети 3 миллиона рублей за неправомерное использование фонограммы трека "За деньги да". Ответчик заявлял, что закон разрешает использование произведения без согласия правообладателя в рамках создания пародии.

