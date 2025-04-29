Суд взыскал с "Ебидоеби" 300 тыс руб за использование песни Instasamka

Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

Суд в Москве взыскал с сети суши и роллов "Ебидоеби" (юрлицо "Суши с приставкой суши". – Прим. ред.) 300 тысяч рублей за использование песни Instasamka (настоящее имя – Дарья Зотеева. – Прим. ред.). Об этом сообщает РИА Новости.

Иск был подан директором певицы Максимом Столяровым. Он требовал взыскать с сети 3 миллиона рублей за нарушение исключительных прав на трек "За деньги да".

По мнению истца, его права были нарушены размещением в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) двух роликов с загримированной под Instasamka актрисой. В роликах также звучала фонограмма трека.

Еще один случай представляет собой флешмоб, участники которого исполнили музыкальный номер со словами "За роллы да". Как заявил истец, незаконная переработка текста и музыки, а также использование фонограммы осуществлены в коммерческих целях. Кроме того, ранее представители сети предлагали Столярову создать рекламную акцию.

В свою очередь, ответчик заявил, что закон разрешает использование произведения без согласия правообладателя при создании нового произведения в жанре пародии. Также размещение роликов на своих официальных аккаунтах является не рекламой, а имиджевой акцией.

В компании намерены обжаловать решение суда.

В 2024 году Instasamka отсудила у актера Станислава Ярушина свыше двух миллионов рублей по делу об авторских правах. Исполнительница Mia Boyka на шоу "МузLoft" вместе с командой актера раскритиковала песню "За деньги да" и вокальные данные Instasamka, а затем сама исполнила этот трек.

Помимо денежных средств, от артиста потребовали удалить видео с исполнением кавер-версии песни. При этом PR-директор Ярушина заявила, что их сторона ничего не знала о судебном процессе, так как им не поступало никакого уведомления.