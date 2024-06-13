Instasamka отсудила у Стаса Ярушина более 2 млн рублей из-за использования песни

Фото: телеграм-канал "instasamka БЕАЧ💰"

Instasamka (настоящее имя Дарья Зотеева) отсудила у актера Станислава Ярушина свыше двух миллионов рублей по делу об авторских правах. Информацию о суде и последующих выплатах подтвердил телеканалу "360" директор певицы Максим Столяров.

"Человек использовал трек у себя на YouTube-канале без нашего разрешения", – добавил он.

Инцидент между артистами произошел еще в сентябре прошлого года, когда исполнительница Mia Boyka на шоу Ярушина "МузLoft" вместе с командой актера раскритиковала песню "За деньги да" и вокальные данные Instasamka, а затем сама исполнила этот трек вживую.

Теперь по решению суда Ярушин должен выплатить два миллиона рублей за неправомерное использование музыкального произведения, 43,6 тысячи рублей – за оформление нотариального протокола. Кроме того, артисту необходимо оплатить расходы на юристов (150 тысяч рублей) и госпошлину (39 тысяч рублей). Также от артиста потребовали удалить видео с исполнением кавер-версии песни.

PR-директор Ярушина Сабина заявила, что их сторона ничего не знала о судебном процессе, так как им не поступало никакого уведомления. По ее словам, о деле она узнала от подписчиков. Сабина уточнила, что на данный момент юристы актера разбираются в сложившейся ситуации.

"По идее, это должно было прийти не на Стаса, так как Стас просто ведущий, а на нашу организацию, которая снимает ему блог. Мы вообще не понимаем, что произошло", – призналась она.

Сам актер опубликовал в своем телеграм-канале сообщение, в котором написал, что не знает, как реагировать на эту новость.

Ранее столичный Арбитражный суд отказался взыскать 185 миллионов рублей со звукозаписывающей компании Warner Music по просьбе российского рэпера Big Baby Tape (Егор Ракитин). Артист требовал средства в качестве компенсации за нарушение авторских прав.

