Композитор Рыбников подал в суд на несколько платформ для защиты своих произведений

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Композитор Алексей Рыбников подал в суд на платформы "Яндекс Музыка", "Звук", "ВКонтакте", "МТС Музыка", а также YouTube и Apple Music, чтобы защитить свои музыкальные произведения путем изъятия их из библиотек сервисов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы суда.

До вынесения решения по заявлениям музыкант обращался в суд с просьбой приостановить создание технических условий, благодаря которым становится возможным размещение, распространение и иное применение объектов авторского права. Речь шла об ограничении доступа к музыкальным произведениям. Его прошение было удовлетворено.

В настоящее время в "Яндекс Музыке" невозможно найти композиции из телефильма "Тот самый Мюнхгаузен", из "ВКонтакте" пропали треки из фильма "Усатый нянь", а в "Звуке" отсутствует песня "Бу-ра-ти-но!".

Также досудебное решение было исполнено "МТС Музыкой" и Apple Music. Однако официальной информации по ограничению доступа россиян к песням на YouTube нет, хотя с IP-адресов из других стран ссылки на них открываются.

В общей сложности в исках упоминаются сотни произведений из фильмов, мультфильмов, рок-опер и аудиокниг. При этом причина, по которой автор решил ограничить доступ к трекам, неизвестна.

Уточняется, что почти все иски были возвращены составителю или оставлены без решения из-за ошибок в оформлении. В некоторых случаях не приложен оригинал документа об оплате госпошлины в размере 3 тысяч рублей, в других – не указаны дата и место рождения истца, а также данные представителя, подписавшего исковое заявление.

Зимой прошлого года Рыбников уже подавал в суд на российское подразделение американского звукозаписывающего лейбла Warner Music. Композитор требовал взыскать с компании более 20 миллионов рублей в качестве компенсации за нарушение авторских прав на его произведения и смежных прав на фонограммы.

По мнению композитора, ответчики после окончания сроков договоров с подразделениями Warner Music разместили произведения Рыбникова на различных музыкальных сервисах, чем нарушили его права. При этом ответчики иск не признали и отметили, что не знают, о каких произведениях идет речь.