Композитор Алексей Рыбников подал в суд на российское отделение Warner Music

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Композитор Алексей Рыбников подал в суд на российское подразделение американского звукозаписывающего лейбла Warner Music. В своем иске он требует взыскать с компании более 20 миллионов рублей в качестве компенсации за нарушение авторских прав на его произведения и смежных прав на фонограммы. Об этом сообщили РИА Новости.

Иск был подан в феврале 2024 года против дочерней компании Warner Music – ООО "С.Б.А. Мьюзик Паблишинг". Третьим лицом в деле было указано ООО "Ворнер Мьюзик". На заседании суда во вторник, 17 сентября, по заявлению истца компания была переведена в разряд ответчиков. Суд принял увеличение исковых требований, которое, как пояснили представители сторон, заключается в добавлении требований к новому соответчику "на несколько миллионов рублей".

В суде стороны заявили, что у Рыбникова ранее были лицензионные договоры с подразделениями Warner Music, которые сейчас расторгнуты. По мнению композитора, ответчики после окончания сроков договоров разместили произведения Рыбникова на различных музыкальных сервисах, чем нарушили его права. Ответчики иск не признали, заявив, что непонятно, о каких произведениях идет речь.

Ранее суд по интеллектуальным правам отклонил иск рэпера Big Baby Tape (Егор Ракитин) о взыскании 185 миллионов рублей к музыкальному лейблу Warner Music. В 2023 году рэпер подал в суд на лейбл за нарушение его авторских прав. Он рассказал, что 37 музыкальных произведений Warner Music разместил на площадке Apple iTunes без его ведома.