Суд отказал рэперу Big Baby Tape во взыскании 185 млн рублей с Warner Music

Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

Суд по интеллектуальным правам отклонил иск рэпера Big Baby Tape (настоящее имя – Егор Ракитин) о взыскании 185 миллионов рублей к музыкальному лейблу Warner Music. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на решение суда.

Решение Арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда было решено оставить без изменения.

Рэпер подал в суд на лейбл еще в октябре 2023 года с требованием выплатить ему 185 миллионов рублей за нарушение его авторских прав. По словам Ракитина, 37 его музыкальных произведений Warner Music разместил на площадке Apple iTunes без его ведома.

В декабре стало известно, что Арбитражный суд Москвы отказался взыскать указанную сумму со звукозаписывающей компании. Девятый апелляционный арбитражный суд пришел к выводу, что Warner Music законно использует права на фонограмму Ракитина, так как получил их от третьего лица, у которого есть лицензионный договор с музыкантом.