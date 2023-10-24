Big Baby Tape потребовал от Warner Music 185 млн рублей за авторские права

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Рэпер Big Baby Tape (Егор Ракитин) подал в суд на лейбл Warner Music с требованием выплатить ему 185 миллионов рублей за нарушение его авторских прав. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Арбитражного суда Москвы.

Заседание пройдет 19 декабря. В суде не уточнили суть претензий артиста к лейблу.

Warner Music Group (WMG) является третьим в мире по величине концерном и семейством студий грамзаписи. Входит в большую тройку компаний звукозаписи, к которой также относят Sony Music и Universal Music. В прошлом году все три компании приостановили деятельность в России.

Ранее стало известно, что Никулинский суд Москвы не стал рассматривать дело о пропаганде наркотиков в отношении рэпера Big Baby Tape. Материалы вернули в ГУ МВД России по Москве для устранения нарушений при его оформлении.