Мизулина заявила о проверке рэпера Kizaru на предмет пропаганды наркотиков

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ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проверяет рэпера Kizaru (Олега Нечипоренко) на предмет пропаганды наркотиков. Об этом директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина написала в своем телеграм-канале.

Отмечается, что 27 июня в отношении артиста было возбуждено соответствующее дело об административном правонарушении.

Ранее Петербургский суд постановил заблокировать ссылки на треки рэпера Scally Milano о наркотиках. Речь о таких песнях, как "О", "Два" и "Сделать это". По информации экспертов, композиции содержат "информацию, формирующую позитивное отношение к совершению торговли наркотическими средствами" и "пропагандирующую употребление наркотических средств".

До этого исполнительницы Инстасамка и Хофманита встретились с Мизулиной и пообещали удалить все треки, которые содержат нецензурную лексику. Глава Лиги безопасного интернета при этом подчеркнула, что только время покажет твердость их намерений.

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