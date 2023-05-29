Инстасамка и Хофманита пообещали удалить все треки, которые содержат нецензурные слова

Фото: телеграм-канал "Екатерина Мизулина"

Исполнительницы Инстасамка и Хофманита встретились с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной и пообещали удалить все треки, которые содержат нецензурную лексику. Об этом сообщается в телеграм-канале Мизулиной.

"По просьбе исполнителей сегодня провела рабочую встречу с Хофманитой и Инстасамкой. В обеих встречах приняли участие представители родительской общественности. Тенденция отказа от запрещенного контента в творчестве продолжается. Исполнители планируют удалить все треки, которые содержат опасную информацию", – написала глава Лиги безопасного интернета.

При этом она уточнила, что только время покажет твердость намерений исполнителей.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба приостановила все операции по банковским счетам Инстасамки. Как уточнили журналисты, она фигурировала в черных списках блогеров, которых планировали проверить на неуплату налогов и на отмывание денежных средств.

Между тем рэпер Птаха назвал дискриминацией введение ответственности за песни о наркотиках. Он сослался на слова Владимира Путина, который осудил песни о наркотиках, но призвал оставить рэперов в покое.