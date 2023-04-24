Депутат призвал Генпрокуратуру и СК возбудить дело в отношении рэпера Scally Milano

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/scallymilano

Председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ с призывом организовать проверку инцидента на концерте рэпера Scally Milano (настоящее имя Даниил Дмитриев. – Прим. ред.) в Санкт-Петербурге.

"На этих выходных полиция накрыла в Петербурге концерт так называемого артиста Scally Milano. В зале было множество несовершеннолетних, в том числе под веществами. В туалете от передоза чуть не умерла девочка-подросток", – написал Метелев в своем телеграм-канале.

По мнению парламентария, творчество рэпера призывает к употреблению наркотических веществ. Кроме того, депутат заявил, что артист на концерте выступил против проведения спецоперации. Метелев также призвал возбудить уголовное дело в отношении Scally Milano.

Ранее в СМИ и некоторых телеграм-каналах сообщалось, что силовики остановили Дмитриева в "Гигант Холле" на Кондратьевском проспекте. По данным телеканала 78, одна из фанаток рэпера якобы умерла из-за передоза наркотиками. Однако концертная площадка опровергла эту информацию.

В МВД РФ по региону отмечали, что полиция зарегистрировала шесть пьяных несовершеннолетних на концерте. Их доставили в отделение, а после передали родителям.

До этого стало известно, что площадка КСК "М-1 Арена" отменила концерт рэпера Jah Khalib после его слов о поддержке Киева. Мероприятие должно было состояться 25 апреля в Петербурге. Однако против организации концерта выступили некоторые парламентарии и российские представители шоу-бизнеса.