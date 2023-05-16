Рэпер Птаха назвал дискриминацией введение ответственности за песни о наркотиках

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Рэпер Птаха (Давид Нуриев) назвал дискриминацией постоянные нападки на рэп-исполнителей. Он напомнил, что когда-то за музыкантов заступился Владимир Путин. Об этом сообщает "Газета.ру".

"По моему личному мнению, это уже перегиб. Есть наркотические вещества в песнях. Это нормальное явление. Так же, как и в кино. Просто надо понимать контекст", – объяснил он.

Нуриев напомнил о словах Путина, который отмечал, что петь о наркотических веществах плохо, но при этом он попросил оставить рэперов в покое. Музыкант считает, что постоянные нападки на рэп-исполнителей можно считать дискриминацией и попыткой искоренить этот музыкальный жанр.

"Наверное, нам надо стать социальной группой лиц, или как там правильно называется, чтобы от нас отстали", – добавил Птаха.

При этом, несмотря на новый закон об уголовной ответственности за песни про наркотики, подобные композиции не исчезнут, подчеркнул Нуриев. Исполнители попытаются найти способы обхода закона.

"Все, что запрещено, притягивает молодежь. Значит, больше слушателей и больше денег для рэперов. Соответственно, больше песен про наркотики. Если искоренить наркотики на улицах, то не будет песен о наркотиках. А так проблем нет", – отметил он.

Птаха призвал исполнителей не пропагандировать употребление запрещенных веществ и посоветовал просто рассказывать через текст песни о ситуациях, которые происходили с ними.

"В любом случае искусство не заткнуть. Оно так или иначе будет присутствовать", – резюмировал Нуриев.

Ранее статс-секретарь – заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов сообщал, что с 2024 года рэп-исполнителей, которые упоминают в своих песнях наркотические вещества, могут привлекать к уголовной ответственности.

Предлагалось установить ответственность за пропаганду наркотиков не только в музыке, но и фильмах, интернете. К уголовной ответственности будут привлекать граждан после двух административных нарушений.

