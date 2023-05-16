Комитет ГД призвал одобрить проекты о наказании за повторную пропаганду наркотиков в РФ

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Думский комитет по охране здоровья призвал одобрить в первом чтении перечень инициатив, которые предполагают уголовную ответственность за повторную пропаганду в Сети незаконного оборота и потребления наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости.

Такие инициативы кабмин внес в Госдуму еще 30 марта. После в ГД внесли сопутствующий законопроект с поправками в КоАП РФ и в закон об информации, предполагающими полный запрет пропаганды незаконного оборота наркотиков.

Авторы предлагают ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков, совершенную повторно лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года. Речь идет в том числе об имеющихся судимостях по данному преступлению.

Новые поправки в УК РФ предусматривают наказание по статье со сроком до двух лет лишения свободы, а также штраф до 50 тысяч рублей, обязательные работы до 240 часов и исправительные работы сроком до двух лет с лишением права занимать те или иные должности.

Помимо этого, инициативой предусматривается уточнение понятий пропаганды незаконного оборота и потребления наркотиков. Также проектом в статье КоАП РФ предполагается ответственность за непринятие мер провайдером хостинга по ограничению доступа к информационному ресурсу или сайту в Сети за неудаление его владельцем неправомерной информации.

При этом создатели инициативы предложили допустить публичное распространение в прессе материалов науки, литературы и искусства, которые содержат информацию о наркотиках.

Ранее стало известно, что российское министерство внутренних дел одобрило критерии по оценке данных в интернете о наркотиках и их распространении для внесения в список запрещенных порталов. Так, сайты, на которых содержатся сведения о незаконном изготовлении наркотических и психотропных веществ, будут внесены в специальный реестр.