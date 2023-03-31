В Госдуме предложили создать систему общего контроля за видеоиграми

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В РФ необходимо создать систему общего контроля за компьютерными играм, в которой учтут все этапы разработки, дистрибуции и эксплуатации, в том числе базовое цифровое просвещение в этой сфере. С подобным предложением выступил член думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связям Антон Немкин.

По мнению парламентария, не стоит останавливаться лишь на введении возрастной маркировки и списком игр, которые содержат запрещенную для распространения информацию. Деятельность в этой области должна быть комплексной.

Немкин отметил беспокойства некоторых экспертов, считающих подобную схему опасной для российской игровой индустрии. Однако, считает депутат, оснований для сомнений все же нет. Парламентарий напомнил, что издатели уже маркируют книги, теле- и кинопроизводство, и ущерба эти правила никому не принесли.

Кроме того, вместе с этим следует заняться развитием внутреннего конкурентного рынка игр для поддержки отечественных производителей, подчеркнул Немкин.

Парламентарий выразил уверенность, что схема контроля находится в высокой степени важности не только для законодательной и исполнительной власти, но и для самих участников GameDev-индустрии. Депутат заявил, что чрезмерное погружение в игровой мир приводит к агрессии и насилию.

"Для неокрепших умов, особенно для детей и подростков, постоянное пребывание в такой атмосфере приводит к искажению ценностных понятий, к снижению осознанности и понимания важности жизни и достоинства человека, повышению уровня агрессии и возникновению ощущения вседозволенности", – цитирует Немкина РИА Новости.

Ранее независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко заявил, что инициатива российских властей начать регулировать игровой контент по возрастным требованиям избыточна, так как производители уже давно ставят маркировку в соответствии с законодательством РФ. Вместе с этим он отметил, что даже на играх в интернете при скачивании существует маркировка.

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