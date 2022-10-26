Психолог рассказала о плюсах и минусах компьютерных игр

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Компьютерные игры помогают снять стресс, однако чрезмерное увлечение таким способом избавляться от напряжения может привести к негативным последствиям, рассказала психолог Ирина Прокопьева. Об этом сообщает "Радио 1".

"Если человек испытывает стресс от огромного количества негативных новостей, то, заходя в приложения с играми, он понимает, зачем он туда заходит. Чтобы отвлечься, чтобы не слышать, чтобы не видеть. Но, к сожалению, это не меняет реальность", – пояснила психолог.

По ее словам, в такой временной передышке нет ничего плохого, особенно если игра помогает развивать креативное мышление или учить иностранные языки. Однако погружаться в мир фантазий полностью нельзя.

Прокопьева подчеркнула, что реальность нужно проживать.

Также она посоветовала следить за тем, чтобы не сформировалась зависимость от компьютерных игр.

Ранее психологи выяснили, что у детей, которые играют в видеоигры, повышена активность мозга. В рамках эксперимента исследователи проанализировали память и способность несовершеннолетних контролировать свои импульсы. В результате специалисты пришли к выводу, что играющие в видеоигры дети лучше справлялись с поставленными задачами.



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