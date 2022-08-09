В ГД выступили с идеей ограничить продажу видеоигр о военных недружественных государств

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Депутат Госдумы Евгений Федоров направил на имя главы Минцифры РФ Максута Шадаева письмо с предложением ограничить в России реализацию компьютерных игр, где пользователь играет за военного из недружественной страны. Об этом сообщает RT.
По словам парламентария, Россия на протяжении многих лет вкладывает усилия в патриотическое воспитание молодежи, при этом в стране в свободной продаже находятся игры, в которых игроку предлагается симулировать действия военнослужащих из недружественных государств.
Федоров подчеркнула, что это формирует серди молодых людей героический образ военнослужащих США и других стран.
"В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о введении запрета на продажу в РФ видеоигр для ПК и консолей, сюжет которых предполагает, что игрок должен симулировать действия военнослужащих, представляющих государства, внесенные в перечень недружественных", – отметил депутат в обращении.
Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил включить в перечень товаров для оплаты в рублях с недружественными странами уран, древесину, зерно.
Политик напомнил о принятии Евросоюзом шестого пакета санкций в отношении РФ, а также введение с 17 июня запрета Японией экспортировать в Россию локомотивы, грузовики, самосвалы.
По словам Сухарева, российские власти принимают необходимые меры для обеспечения финансовой стабильности страны.
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