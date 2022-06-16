В Госдуме выступили с инициативой расширить список продаваемых за рубли товаров

Депутат Госдумы Иван Сухарев направил на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина письмо с предложением включить в перечень товаров для оплаты в рублях с недружественными странами уран, древесину, зерно. Об этом сообщает RT.

Политик напомнил о принятии Евросоюзом шестого пакета санкций в отношении РФ, а также введение с 17 июня запрета Японией экспортировать в Россию локомотивы, грузовики, самосвалы.

По словам Сухарева, российские власти принимают необходимые меры для обеспечения финансовой стабильности страны.

"В этой связи прошу вас рассмотреть возможность пересмотра договоров РФ с недружественными государствами на экспорт инертных газов, урана, древесины, удобрений, зерна, редкоземельных металлов, морских живых ресурсов, а также ряда других востребованных товаров в части проведения операций по расчетам за указанные товары только в российских банках, подпавших под санкции, в том числе отключенных от международной межбанковской системы SWIFT, и определения рубля в качестве средства платежа с введением 100-процентной предоплаты", – отметил депутат.

Ранее Европейский союз опубликовал шестой пакет санкций против РФ. Ограничения начали действовать 4 июня. Всего в черный список внесли 18 юридических и 64 физических лица.

В свою очередь министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что с 17 июня Токио вводи запрет на поставки в РФ грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров.

В перечень запрещенной к вывозу в РФ продукции также вошли железнодорожные локомотивы, кондиционеры, стальные резервуары, газовые и парогенераторы, насосы, турбины, обрабатывающие станки и запчасти для них, а также другое электрическое оборудование, используемое в промышленности.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

