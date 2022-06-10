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Япония вводит запрет на поставки в Россию грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров. Об этом на пресс-конференции в Токио заявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда, передает ТАСС.

По его словам, ограничения вступят в силу 17 июня в рамках нового пакета санкций в связи с решением японского кабмина о введении запрета на поставку в РФ продукции, способствующей укреплению промышленной инфраструктуры.

В перечень запрещенной к вывозу в РФ продукции также вошли железнодорожные локомотивы, кондиционеры, стальные резервуары, газовые и парогенераторы, насосы, турбины, обрабатывающие станки и запчасти для них, а таже другое электрическое оборудование, используемое в промышленности.

Ранее сообщалось, что японская корпорация – производитель точного машинного оборудования DMG Mori Seiki полностью вышла из российского бизнеса. По словам президента компании Масахико Мори, данный шаг связан с возможностью подпасть под антироссийские санкции, так как производимые корпорацией станки могут быть использованы в военных целях.

В середине мая Япония расширила список товаров и технологий, запрещенных к экспорту в Россию. В данный перечень попали в том числе 3D-принтеры, а также оборудование для проведения квантовых вычислений.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

