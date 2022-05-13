Япония прекратит поставки 3D-принтеров в Россию

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Япония расширила список товаров и технологий, запрещенных к импорту в Россию. Об этом со ссылкой на министерство экономики, торговли и промышленности страны сообщает ТАСС.
В японском ведомстве уточнили, что в данный перечень попадут в том числе 3D-принтеры, а также оборудование для проведения квантовых вычислений. Указывается, что запрет на поставки одобрен кабмином Японии и вступит в силу с 20 мая.
10 мая Япония добавила в новый санкционный список более 140 человек из России, ЛНР и ДНР. Под ограничительные меры, согласно документам, подпали глава правительства РФ Михаил Мишустин, заместитель секретаря Cовбеза РФ Рашид Нургалиев, родственники Геннадия Геннадия Тимченко и представители Донецкой и Луганской народных республик. Санкции предусматривают рестрикции, включая заморозку активов.
Также Токио был введен запрет на экспорт товаров и проведение транзакций для 71 российской компании. Среди них, в частности, корпорация "Тактическое ракетное вооружение", концерн по разработке вооружения для противовоздушной обороны и противоракетной обороны "Алмаз-Антей", ВНИИ "Эталон" и ПАО "Информационные телекоммуникационные технологии".
Россия, в свою очередь, 4 мая в качестве ответных мер ввела санкции против 63 японских граждан. В частности, премьер-министру Японии Фумио Кисиде и еще 62 людям запретили въезжать в страну. Как указали в МИД РФ, администрация японского премьера развернула беспрецедентную антироссийскую кампанию и допускает неприемлемую риторику в адрес РФ, в том числе клевету и прямые угрозы.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Япония вводит дополнительные санкции против РФ
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