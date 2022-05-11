Новая Зеландия расширила санкционный список против России

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Глава МИД Новой Зеландии Наная Махута объявила о новых санкциях против российских граждан и предприятий из РФ.
"Украинцы подвергаются безжалостным кибератакам со стороны России в попытке еще больше ухудшить их инфраструктуру и нарушить их жизнь. Сегодняшние санкции – это наши первые санкции, направленные против злонамеренной киберактивности России", – говорится в ее заявлении, опубликованном на сайте правительства Новой Зеландии.
Под ограничительные меры подпали официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, начальник ГУ Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, президент медиахолдинга "Красная звезда" Алексей Пиманов и соучредитель крымского информагентства NewsFront Михаил Синелин.
Также в санкционные списки внесены 85-й главный центр специальной службы главного управления Генштаба России, "Главный центр специальных технологий" и "Агентство интернет-исследований".
Ранее Новая Зеландия ввела санкции против 18 финансовых организаций из РФ. В список попали Сбербанк, Внешэкономбанк, Альфа-Банк, Газпромбанк, Банк России, Фонд национального благосостояния, а также ряд других крупнейших финансовых учреждений страны.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Новая Зеландия ввела санкции в отношении 18 российских финорганизаций
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