Новая Зеландия ввела санкции в отношении 18 российских финорганизаций

К санкциям против российской банковской системы присоединилась Новая Зеландия. Ограничения вводят в отношении 18 организаций. Их список представили в новозеландском МИД.

В блэк-лист попали Банк России, Сбербанк, Внешэкономбанк, Альфа-Банк, Газпромбанк, Фонд национального благосостояния, а также ряд других крупнейших финансовых учреждений страны. В Новой Зеландии считают, что на балансе этих кредитных организаций находится до 80% банковских активов России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.