В Белом доме заявили, что поездка Байдена в Киев не планируется

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки после слов президента США Джо Байдена о готовности лично поехать в Киев заявила, что такая поездка не планируется. Об этом сообщает РИА Новости.
Она подчеркнула, что президент США готов ко всему, в том числе к поездке на Украину. Однако, по словам Псаки, речи о такой поездке не идет.
"Мы не отправляем президента на Украину. Я скажу вам вот что: то, что сделал (премьер-министр Британии) Борис Джонсон, – ехал, по-видимому, восемь часов на поезде через зону боевых действий, чтобы добраться до центра Украины. Так что нет, это не входит в планы президента США", – заявила Псаки.
Ранее Байден заявил, что готов лично отправиться в Киев. В ходе традиционного общения главы государства с прессой перед посадкой в самолет журналисты поинтересовались у него, кого он мог бы отправить посетить столицу Украины. Байден заметил, что по этому поводу пока решений не принималось. Затем он в шутку спросил у задавшего вопрос: готов ли тот поехать – на что получил аналогичный вопрос, на него президент ответил утвердительно.
В феврале, еще до начала российской спецоперации по защите ДНР и ЛНР, посетить Украину Байдена приглашал президент страны Владимир Зеленский. Тогда украинский лидер предположил, что визит американского коллеги поспособствовал бы деэскалации усугублявшейся ситуации.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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