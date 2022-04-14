Блинкен заявил, что США стремятся не допустить военного столкновения с РФ

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Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что в интересы США входит недопущение прямого военного столкновения с Россией и избежание действий, которые могут к этому привести.
"Президент должен быть уверен, что он заботится об интересах американского народа. <...> Мы хотим положить конец этой войне и российской агрессии (на Украине. – Прим. ред.), а не расширять так, чтобы это не принесло никому пользы", – приводит слова Блинкена ТАСС.
Ранее Владимир Путин согласился с мнением о том, что США готовы противостоять России "до последнего украинца". Он также отметил, что сегодня мир находится в условиях холодной войны. По словам Путина, в этой ситуации одной стране не удастся сохранить полное доминирование.
Обстановка осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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