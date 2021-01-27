В Турции задержали 12 боевиков ИГ, среди которых есть граждане РФ

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Силы безопасности Турции задержали 12 боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГ, среди которых были пять граждан России, сообщает ТАСС.

Задержания произошли 31 декабря 2020 года, когда боевики попытались незаконно перебраться в Турцию из Сирии. Их доставили в районное отделение полиции города Рейханлы.

"Было установлено, что этими лицами оказались пять граждан России, четыре гражданина Узбекистана и три гражданина Киргизии, все они являются террористами ИГ", – говорится в сообщении.

Ранее атаке террористов подверглись три рейсовых автобуса и колонна бензовозов в сирийской провинции Хама. В результате погибли девять человек, еще четверо ранены, заявил губернатор Хамы Мохаммад Криштати.