Певица Ханна рассказала, что заработала первую крупную сумму в 16 лет

Фото: ТАСС/Владимир Андреев

Первый большой гонорар российская певица и модель Ханна (настоящее имя – Анна Иванова. – Прим. ред.) получила в 16 лет. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на личный блог артистки.

Как рассказала Ханна, впервые крупную сумму денег ей заплатили после съемок для каталога обуви и рекламы шейных платков в Турции. Помимо этого, артистка принимала участие в различных конкурсах красоты. В качестве приза ей выплачивали по 1–2 тысячи долларов.

Певица отметила, что тогда считала эту сумму огромными деньгами.

"На первый такой гонорар я привезла маме шубу из Стамбула", – добавила Ханна.

Она уточнила, что в то время на все заработанные деньги предпочитала покупать подарки для мамы.

Ранее стало известно, что певица Лолита Милявская переделала иконы, подаренные ей бывшей свекровью, в серьги. Необычные украшения артистка продемонстрировала на пресс-завтраке премии "Муз-ТВ – 2026". По словам исполнительницы, подарок остался у нее после развода.