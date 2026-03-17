Лолита переделала подаренные бывшей свекровью иконы в серьги

Певица Лолита Милявская переделала иконы, подаренные ей бывшей свекровью, в серьги. Об этом она рассказала "Газете.ру".

Необычные украшения артистка продемонстрировала на пресс-завтраке премии "Муз-ТВ – 2026". По словам исполнительницы, подарок остался у нее после развода. На некоторое время она про них забыла, а недавно обнаружила, когда перебирала вещи.

Певица поделилась, что с бывшей свекровью у нее сохранились теплые отношения. После ее смерти певица решила дать подаренным вещам новую жизнь.

"Я взяла серьги, которые у меня были, сняла звездочки и повесила эти две иконки, подаренные бывшей свекровью. И у меня теперь все спрашивают, что это за серьги, а это настоящие церковные иконки", – сказала Милявская.

Также певица отметила, что, несмотря на несколько браков, настоящими из них она считает только два. По словам Лолиты, один из ее "любимых" экс-супругов уже умер, а с другим она сейчас не поддерживает связь, так как он живет за границей.

"Но я бы сказала, что эти браки считаю единственными в моей жизни, а не просто походы в ЗАГС туда и обратно", – добавила певица.

Ранее Лолита рассказала, что стала жертвой мошенников. По ее словам, все произошло во время ее поездки к зубному врачу. Певице позвонили якобы из транспортной компании, и поскольку она ожидала доставку микрофонов, взяла трубку.

Она договорилась с "представителями компании", чтобы те оставили заказ в подъезде. Мошенники попросили ее предоставить код, что певица и сделала. После этого на телефоне появилось уведомление о попытке входа на портал "Госуслуги".

Артистке оказали помощь находившиеся рядом люди. После случившегося она направилась в ближайший центр госуслуг, где установила запреты на любые сделки с ее имуществом и на получение кредитов.