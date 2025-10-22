Мошенники обманули певицу Лолиту Милявскую

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Певица Лолита Милявская стала жертвой мошенников. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена и признана экстремистской в РФ).

Как пояснила певица, это произошло во время ее поездки к зубному врачу.

"Понятно, что телефон – по работе, и на трубку, которая не по работе, звонок. Написано: "Транспортная компания". У меня доставка двух микрофонов должна быть, поэтому я думаю: "О, круто", – рассказала Милявская.

По ее словам, она договорилась с "представителями компании", чтобы те оставили заказ в подъезде. Мошенники попросили ее предоставить код, что певица и сделала. После этого на телефоне появилось уведомление о попытке входа на портал "Госуслуги".

Милявская отметила, что ей оперативно помогли находившиеся рядом люди. После инцидента она направилась в ближайший центр государственных услуг, где установила запреты на любые сделки с ее имуществом и на получение кредитов.

Ранее певец Юрий Лоза столкнулся с мошенничеством при покупке оригинальных наушников компании Apple. Устройство он заказал на сайте объявлений, однако купленная гарнитура ему не подошла. Знакомый музыканта протестировал наушники и обратил внимание на их китайское производство.

Лоза также обвинил мошенников в том, что они используют его имя в корыстных целях. По словам певца, злоумышленники заявили его в качестве участника в своем гала-концерте в Светлогорске. При этом сам Лоза ничего об этом не знал.