Певец Юрий Лоза заявил, что его обманули мошенники

Фото: legion-media.com/Persona Stars

Певец Юрий Лоза столкнулся с мошенничеством при покупке оригинальных наушников компании Apple. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеграм-канал артиста.

Лоза пояснил, что приобрел себе iPhone, к которому решил докупить оригинальные наушники. К такому решению певец пришел, поскольку его друг рассказал ему, что у них хороший микрофон. Устройство артист намеревался заказать на сайте объявлений.

Продавец заявил, что продает оригинальную гарнитуру, однако Лозе она не подошла. Вскоре музыкант зашел к знакомому, который разбирается в технике. Тот протестировал наушники и обратил внимание на их китайское производство.

"Я попытался связаться с продавцом, но этот гаденыш как в воду канул", – подчеркнул исполнитель.

По словам Лозы, обращаться в полицию для подачи заявления он не намерен. Однако певец упомянул, как и где покупал наушники, чтобы его поклонники не столкнулись с аферистом.

Ранее с мошенничеством столкнулась певица Мари Краймбрери. По данным СМИ, артистка приобрела квартиру в Москве, которую выставили на аукцион из-за банкротства владелицы.

Последняя сообщила, что у нее есть готовый дизайн-проект и готовая кухня под эту планировку. В рамках сделки Краймбрери перевела 700 тысяч рублей, однако после этого собственница перестала ей отвечать и не вернула средства.