Прокуратура утвердила обвинение по делу певицы Ларисы Долиной

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу о мошенничестве в отношении народной артистки России Ларисы Долиной, сообщает телеграм-канал ведомства Москвы.

Перед судом предстанут Артур Каменцкий, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основа и Надежда Цырульникова. Обвиняемые в составе организованной группы с 2 апреля по 12 июля 2024 года похитили у Долиной 175 миллионов 120 тысяч рублей.

Кроме того, они лишили ее права на квартиру, расположенную в Ксеньинском переулке. Рыночная стоимость недвижимости превысила 138 миллионов рублей. Общая сумма ущерба составила 317,6 миллиона рублей.

Цырульникова также обвиняется в совершении еще трех аналогичных преступлений в отношении двух московских пенсионерок. Выполняя роль курьера, она 19 июля 2024 года забрала у обманутой женщины 2,7 миллиона рублей.

Кроме того, 27 июля обвиняемая встретилась с другой пенсионеркой и похитила у нее 8,2 миллиона рублей, выдав себя за сотрудницу финмониторинга. У этой же потерпевшей Цырульникова собиралась похитить еще 4,5 миллиона рублей, но была задержана в момент передачи денег, так как пенсионерка раскрыла обман и обратилась в полицию.

Как отмечают в столичной прокуратуре, уголовное дело в 30 томах будет направлено в Мещанский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые содержатся под стражей.

Долина стала жертвой мошенников в августе 2024 года. Злоумышленники заявили артистке, что ее квартирой якобы заинтересовались мошенники. В результате та продала свое имущество, а все деньги перевела на "безопасный счет". Певица потом выслала аферистам и другие деньги.

Долина подала в суд на покупательницу своей квартиры Полину Лурье. В итоге артистке вернули недвижимость.

