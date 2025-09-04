Певец Юрий Лоза обвинил мошенников в использовании его имени в рекламе

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

Певец Юрий Лоза обвинил мошенников в том, что они используют его имя в корыстных целях. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на телеграм-канал знаменистости.

По словам певца, злоумышленники заявили его в качестве участника в своем гала-концерте в Светлогорске. При этом сам Лоза утверждает, что ничего об этом не знал, так как ему не звонили и не предлагали выступить.

"Ну не гады? Ведь мои почитатели собирались подойти ко мне за автографом на специально изготовленной фотографии!" – поделился певец.

Он предположил, что другие заявленные артисты также не получали никаких предложений. Например, на концерт якобы приедут певцы Леонид Бергер, Владимир Маркин и Сергей Дубровин.

Ранее Лоза столкнулся с мошенничеством при покупке оригинальных наушников компании Apple. Устройство он заказал на сайте объявлений, однако купленная гарнитура ему не подошла.

Знакомый музыканта протестировал наушники и обратил внимание на их китайское производство. По словам Лозы, обращаться в полицию он не будет. Однако певец упомянул, как и где покупал наушники.

