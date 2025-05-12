Певец Юрий Лоза раскритиковал российских исполнителей за каверы на День Победы

Фото: ТАСС/Антон Белицкий

Певец Юрий Лоза высказал неодобрение в адрес российских исполнителей, которые ко Дню Победы подготовили только каверы известных песен, не создав новых произведений. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на телеграм-канал артиста.

По его мнению, вместо новых идей медиасистема традиционно использовала кавер-версии старых военных песен, которые раздали приближенным артистам.

Исполнитель убежден, что оригиналы песен звучат более проникновенно и профессионально. Лоза обвинил российских звезд в том, что они не способны создавать достойные музыкальные работы.

"Короче, все как всегда, или "на манеже – одни и те же", как говорят в народе", – высказался он.

По словам Лозы, российский народ обладает огромным творческим потенциалом, однако музыкантам-самородкам, по наблюдениям артиста, непросто прорваться через медийные заборы.

Ранее на стриминговых площадках появился альбом "Музыка Победы". В альбоме представлены песни таких исполнителей, как Николай Расторгуев, Олег Газманов, Полина Гагарина и других.

Также в создании одной из песен поучаствовал Shaman, перепев "Темную ночь". Собранные средства от прослушивания будут направлены на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны, а также участников СВО.