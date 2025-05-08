В РФ разрешили бесплатно использовать 53 песни о войне на праздничных концертах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Кабмин России утвердил перечень песен о Великой Отечественной войне, которые можно бесплатно использовать во время праздничных мероприятий. Об этом сообщает ТАСС.

В список вошли "День Победы", "В лесу прифронтовом", "Катюша", "Журавли", "Синий платочек", "На безымянной высоте", марш "Прощание славянки" и другие песни.

"Их можно безвозмездно использовать в ходе праздничных концертов, митингов и шествий, памятных церемоний, в теле- и радиопрограммах в День Победы, День защитника Отечества, а также в дни воинской славы или памятные даты, связанные с событиями Великой Отечественной войны", – отметили в правительстве.

Ранее сообщалось, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и заслуженный артист России Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.) проведут концерт в игре Minecraft в честь Дня Победы.

Стрим с концертом в игре состоится в четверг, 8 мая. По словам главы Лиги безопасного интернета, на мероприятии зрители увидят виртуальную экскурсию по памятникам и локациям, посвященным важным событиям Великой Отечественной войны.