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06 мая, 13:09

Шоу-бизнес

Мизулина и Shaman проведут концерт в Minecraft в честь Дня Победы

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и заслуженный артист России Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.) проведут концерт в игре Minecraft в честь Дня Победы. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на соцсети Мизулиной.

Стрим с концертом в игре состоится в четверг, 8 мая. По словам главы Лиги безопасного интернета, на мероприятии зрители увидят виртуальную экскурсию по памятникам и локациям, посвященным важным событиям Великой Отечественной войны.

Также некоторым участникам стрима достанутся специальные скины и знаки отличия в качестве подарков.

В преддверии Дня Победы в столичных музеях и выставочных залах пройдут около 150 событий. Жители и гости города смогут посетить выставки, лекции, кинопоказы, мастер-классы и другие акции на 56 площадках.

Например, 8 мая в 19:00 Московский государственный музей С. А. Есенина и Институт современного искусства представят спектакль-дивертисмент "Мир. Война. Победа", в котором зрители узнают больше о культурной жизни России в годы войны.

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