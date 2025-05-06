Около 150 событий пройдет в московских музеях и выставочных залах ко Дню Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В столичных музеях и выставочных залах организуют около 150 событий в честь Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы.

Посетить выставки, лекции, кинопоказы, мастер-классы и другие акции можно будет на 56 площадках. 7 мая мероприятие "Вахта памяти" в честь истории Центральной женской снайперской школы состоится в музее-усадьбе "Кусково". С 15:00 можно будет почтить память героев, возложив цветы к мемориальной доске.

В 16:00 в портретной галерее Большой каменной оранжереи начнется праздничный концерт "Помним, чтим, верим", а еще через час на территории лесопарка состоится еще один концерт. Кроме того, в 14:00 можно будет послушать лекцию "Художники на войне и про войну. По материалам коллекции советского фарфора Музея керамики".

В 19:00 в музее Владимира Высоцкого пройдет творческий вечер Натальи Третьяковой-Высоцкой, в ходе которого гости услышат лучшие песни и стихи известного барда на военную тематику. Вход свободный.

В 14:00 в галерее Ильи Глазунова ожидается интерактивное занятие для детей "Дороги войны", в ходе которого дети узнают историю создания одноименной картины и о других произведениях Глазунова.

8 мая в 19:00 Московский государственный музей С. А. Есенина и Институт современного искусства представят спектакль-дивертисмент "Мир. Война. Победа", в котором зрители узнают больше о культурной жизни России в годы войны.

9 мая в 11:00 в Государственном музее обороны Москвы начнется праздничная программа, которая включит в себя спектакль от детской театрально-музыкальной студии национального искусства "Карнавальная мозаика", экскурсии по основной экспозиции и временной выставке "Салют Победы", а также мастер-классы.

В музее истории Лефортово в 11:00 в этот же день откроется мини-выставка "Вести с фронта", где покажут письма, дневниковые записи и открытки. Гости музея-заповедника "Коломенское" и усадьбы Измайлово с 12:00 смогут присоединиться к общегородскому празднованию Дня Победы. Ожидается выступление танцевальных коллективов, песни военных лет и чтение стихотворений со сцены.

В этот же день в музее-панораме "Бородинская битва" будут лекции, экскурсия, мастер-класс и концерт. В 12:30 тут пройдет экскурсия на тему "Бородино – слава двух отечественных войн", в 14:00 ожидается лекция о полководце Михаиле Кутузове, в 15:00 будет мастер-класс по плакатному искусству.

В Музее Москвы в 15:00 состоится лекция "И все-таки мы победили! Москва и москвичи фронтового поколения: социально-психологические аспекты феномена". При этом несколько мероприятий ожидаются в День Победы на площадке Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева в павильоне № 31 "Геология" на ВДНХ.

В 14:00 гости узнают о связи между миром животных и военной техникой, а затем пройдет экскурсия о том, как все живое на планете взаимосвязано друг с другом. Позже гости примут участие в мастер-классе "Букет мира".

10 мая Музей Москвы в 12:00 приглашает на пешеходную экскурсию "Центр Москвы в годы Великой Отечественной войны". Ее участники обсудят роль столичного метрополитена в те годы, маскировку города от налетов немецкой авиации, а также то, как архитекторы разрабатывали разнообразные проекты изменения визуального облика центра Москвы с воздуха.

В 16:00 в галерее "Краснохолмская" объединения "Выставочные залы Москвы" пройдет лекция о развитии новой для тех лет науки, кибернетики. Эксперт расскажет о технологиях, которые использовались советскими учеными в годы войны для просчитывания точных баллистических расчетов.

11 мая в 14:00 в Музее Зеленограда состоится гусельный концерт "Светлая память: музыка отважных сердец", на котором прозвучат известные песни военных лет. Кроме того, 29 мая в Музее В. А. Тропинина и московских художников его времени откроется выставка "Сорок пять сорок пятого. Искусство радости".

Ранее в честь 80-летней годовщины Победы для посетителей открылась тематическая выставка, организованная центрами госуслуг "Мои документы" и Главархивом в рамках проекта "Москва – с заботой об истории".

Все желающие смогут посмотреть на экспозицию в 30 центрах госуслуг, а также на сайте Главархива. В районных офисах выставка будет открыта с 08:00 до 20:00, а во флагманах – с 10:00 до 22:00 без перерывов и выходных.

