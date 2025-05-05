Акция "Синий платочек Победы" прошла в московском метро

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

В столичном метрополитене в понедельник, 5 мая, состоялась международная акция "Синий платочек Победы", посвященная 80-летию Победы и роли женщин в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщает РИА Новости.

Акция прошла на станции метро "Курская". В мероприятии приняли участие народный артист России Юрий Назаров, актриса Полина Нечитайло, президент фонда "Русская земля" Анна Данилова, кадетский хор "Звезда", детский коллектив "Акси" и другие.

В ходе акции участники исполнили знаменитые военные песни, в том числе "День Победы", "Катюша", "Десятый наш десантный батальон" и "Журавли". Помимо этого, детский коллектив выступил с танцем "Яблочко", а столичные волонтеры подарили пассажирам метро синие платочки, которые являются символом мирного неба, а также женской верности и веры в Победу.

"Синие платочки – это символ памяти, любви и верности, это дань уважения тем, кто верил в победу, кто дождался героев с фронта. Московский транспорт традиционно поддерживает важные культурные инициативы по задаче заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова", – поделилась первый заместитель начальника службы маркетинга столичного метрополитена Дарья Подгорных.

Ранее на станциях метрополитена "Маяковская" и "Курская" появились "Стены памяти". Пассажиры могут ознакомиться с именами 226 сотрудников метро, погибших на фронте в годы ВОВ.

В частности, в аванзале на "Курской" представлена история подвига Александра Евстафьева, который был слесарем-обходчиком в электродепо "Северное", участвовал в битве за Сталинград и прошел всю войну.