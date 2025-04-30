"Стены памяти" появились на станциях метро "Маяковская" и "Курская"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

"Стены памяти" установили на станциях "Маяковская" и "Курская" метро Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, транспортный комплекс Москвы чтит память героев столичного метрополитена, которые защищали Родину в период Великой Отечественной войны, и ежегодно рассказывает об их подвиге.

На "Стенах памяти" пассажиры могут познакомиться с именами 226 сотрудников подземки, погибших на фронте. В аванзале станции "Курская" представлена история подвига Александра Евстафьева, который был слесарем-обходчиком в электродепо "Северное", участвовал в битве за Сталинград и прошел всю войну.

Ранее тематический поезд, посвященный 80-летию Великой Победы, начал курсировать на Арбатско-Покровской линии метро. Вагоны типа "Русич" были оформлены в красно-бежевой гамме, а внутри пассажиры могут увидеть поздравления: "С праздником Великой Победы!" и "80 лет Победы!".

Кроме того, тематический трамвай "Витязь-Москва" вышел на городские улицы в преддверии 9 Мая. Он курсирует по маршруту № 7 от станции метро "Бульвар Рокоссовского" до Белорусского вокзала.



Фотовыставка "Музыка Победы" открылась в сквере Московского метрополитена



