Тематический поезд к 9 Мая запустили в метро Москвы

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Тематический поезд, посвященный 80-летию Великой Победы, начал курсировать на Арбатско-Покровской линии метро, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"По традиции городской транспорт украшается в честь главных государственных праздников по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", – цитирует его телеграм-канал столичного Дептранса.

По словам Ликсутова, вагоны типа "Русич" были оформлены в красно-бежевой гамме, а внутри пассажиры смогут увидеть поздравления: "С праздником Великой Победы!" и "80 лет Победы!". Тематический состав продолжит ходить до конца июня, добавил он.

Вместе с тем в честь 80-летия Победы в ВОВ Центробанк РФ выпустил памятные монеты, которые поступили в обращение 9 апреля. Из них 50 золотых монет номиналом 10 тысяч рублей с изображением советских воинов, бросающих знамена на фоне салюта на Красной площади.

Также ЦБ РФ представил примерно тысячу золотых монет номиналом 50 рублей с логотипом празднования. Аналогичные изображения разместили и на серебряных монетах номиналом 3 рубля и монетах из недрагоценных металлов номиналом 50 рублей. Их тираж составил 3 тысячи и миллион экземпляров соответственно.

