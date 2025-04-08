Банк России выпустит памятные монеты в честь 80-летия Победы в ВОВ

Фото: rutube.ru/Банк России

Центробанк РФ 9 апреля выпустит памятные золотые и серебряные монеты в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом сказано на сайте регулятора.

Банк выпустит в обращение около 50 золотых монет номиналом 10 тысяч рублей, на которых будут представлены советские воины, бросающие вражеские знамена на фоне салюта, запущенного на Красной площади. Также ЦБ РФ представит примерно тысячу золотых монет номиналом 50 рублей с логотипом празднования 80-летия Победы в ВОВ.

Аналогичные изображения будут размещены на серебряных монетах номиналом 3 рубля и монетах из недрагоценных металлов номиналом 50 рублей. Их тираж составит 3 тысячи и миллион экземпляров соответственно.

Кроме того, регулятор выпустит 150 серебряных монет номиналом 100 рублей, на которых будут представлены советские воины, устанавливающие флаг над Рейхстагом.

Ранее в парке "Красная Пресня" начала работу фотовыставка "Правнуки Победы", приуроченная к 80-летию Победы в ВОВ. Экспозиция будет доступна для посещения до 30 апреля на главной аллее около прудов.

На выставке представлены личные истории защитников Москвы, медсестер, тружеников тыла, рассказанные их потомками. Среди принявших участие в акции – боец СВО, продолживший семейную традицию: его бабушка была снайпером в годы войны, и теперь он сам служит снайпером.

