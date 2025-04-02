Столичная молодежь подготовила фотовыставку к 80-летию Победы

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В парке "Красная Пресня" начала работу фотовыставка "Правнуки Победы", приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Экспозиция будет доступна для посещения до 30 апреля на главной аллее около прудов.

На выставке представлены истории о подвигах предков, собранные руководителями патриотических клубов, курсантами, активистами молодежных организаций и участниками СВО.

"Эта выставка напоминает нам не только о подвиге тех, кто сражался за свободу, но и о важности сохранения памяти для будущих поколений", – отметила председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

На экспозиции представлены личные истории защитников Москвы, медсестер, тружеников тыла, рассказанные их потомками. Среди принявших участие в акции – боец СВО, продолживший семейную традицию: его бабушка была снайпером в годы войны, и теперь он сам служит снайпером.

"Выставка – это возможность сказать спасибо нашим предкам за мирное небо. Она показывает, как важно хранить память своей семьи, ведь история нашего государства состоит из историй многих личностей, вставших на защиту страны", – подчеркнул руководитель проекта "Город героев Москва" Егор Стативка.

Организатором фотовыставки выступил проект "Молодежь Москвы" при поддержке городского комитета общественных связей и молодежной политики.

Между тем киноконцерн "Мосфильм", сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула Кино" организуют показ фильмов к 80-летию Победы. Зрители увидят такие кинокартины, как "Летят журавли", "Иди и смотри", "Баллада о солдате", "Судьба человека", "Иваново детство", "Восхождение" и "Белый тигр". Их покажут в Москве и 29 других городах страны.

