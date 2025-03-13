ВДНХ приглашает посетить спецпроект "Музей СВО"

Фото: пресс-служба ВДНХ

ВДНХ приглашает посетить в павильоне № 58 "Земледелие" спецпроект "Музей СВО", который расскажет гостям о подвигах участников специальной военной операции (СВО), видах российского вооружения, предметах быта бойцов и истории возвращения Крыма в состав России. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Проект был запущен в честь празднования Дня защитника Отечества и 80-летия победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).

Выставка познакомит гостей с традициями военной службы в России, жизнью солдат и офицеров на фронте. Кроме того, там можно увидеть фотографии и шевроны участников СВО, их снаряжение, а также образцы поврежденной военной техники противника. Некоторые экспонаты были переданы музею российскими военными.

Экспозиция "Музея СВО" состоит из семи тематических зон: макет зоны боевых действий, "Аллея славы", "Путь воина", "Городской бой", "Опорный пункт", "Крым" и "Русский лес – боевая ботаника". Также гости проекта смогут изучить карты местности, макеты сражений и награды военнослужащих и узнать о быте российских солдат и офицеров.

В центре экспозиции – участники специальной военной операции, о жизни и подвигах которых расскажут интерактивные стенды.

Выставка начинается с макета, на котором в масштабе 1:35 изображена линия фронта на одном из ключевых участков специальной военной операции. Там посетители смогут в деталях рассмотреть бой за город Артемовск, а также увидеть точные копии военной техники, зданий и сооружений. Интерактивный экран над макетом покажет подробности технических возможностей современной российской армии.

В рамках проекта гости узнают больше о преемственности военных традиций, связи поколений защитников Отечества. Концепция отражена в разделе экспозиции "Аллея славы", где представлены главные военные награды разных эпох – около 70 копий орденов и медалей. Раздел рассказывает о подвигах солдат Красной армии в годы Великой Отечественной войны, их мужестве и самопожертвовании.

Помимо этого, посетители могут почтить память героев у мемориала "Путь воина". В центре мемориала установлена красная звезда, над которой возвышаются фигуры военных, олицетворяющие разные рода войск Вооруженных сил России. Экран рядом с мемориалом покажет имена воинов, которые погибли в бою и были награждены орденом Мужества и медалью "Золотая Звезда".

Далее гости могут посетить воссозданный опорный пункт, который демонстрирует быт бойцов на передовой. Там же есть стелы, транслирующие разговоры военных. После этого гостей приглашают в разделы "Городской бой", который показывает важность расчетов беспилотных летательных аппаратов в освобождении городов, и "Крым", рассказывающий о воссоединении полуострова с Россией и его истории во времена Великой Отечественной войны.

Часть музея "Русский лес – боевая ботаника" отведена для демонстрации военной техники противника, которая была повержена не имеющими аналогов в мире российскими средствами вооружения.

Гости могут посетить спецпроект бесплатно со вторника по воскресенье с 11:00 до 22:00.

Ранее москвичам рассказали, как волонтеры помогают бойцам СВО и жителям приграничья. Общественные организации Москвы собирают и отправляют гуманитарную помощь в зону СВО, а также организуют донорские акции и оказывают нуждающимся психологическую поддержку.

Московское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" на регулярной основе помогает бойцам СВО. Присоединиться к добровольцам могут все желающие как с медицинским образованием, так и без него.