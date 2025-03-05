Более 120 миллионов рублей собрали на сайте "Миллион призов" для участников СВО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Москвичи перечислили более 120 миллионов рублей на сайте "Миллион призов" в поддержку бойцов, участвующих в специальной военной операции (СВО), а также для оказания гуманитарной помощи мирным жителям на новых и приграничных территориях России. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Сбор средств проводится с 15 августа совместно с фондом "Народный фронт. Все для победы!" и другими благотворительными организациями. Жители столицы могут переводить от 500 до 5 000 городских баллов неограниченное количество раз. Один балл равен одному рублю.

Баллы москвичи получают за участие в проектах "Город идей", "Активный гражданин", "Электронный дом", "Город заданий", "Наш город" и других.

Чтобы сделать пожертвование, необходимо авторизоваться на сайте "Миллион призов" с помощью логина и пароля от учетной записи портала mos.ru. Затем в разделе "Поощрения" нужно выбрать категорию "Благотворительность", карточку нужного фонда, указать сумму пожертвования и нажать кнопку "Оформить заказ". Баллы спишутся со счета пользователя, а их денежный эквивалент будет перечислен в адрес фонда.

Собранные средства направляются на обеспечение бойцов средствами защиты, техникой, теплой одеждой и другими необходимыми предметами. Для жителей приграничных регионов приобретаются продукты, товары первой необходимости и другие нужные вещи.

Ранее сообщалось, что более трех тысяч москвичей передали подарки для детей и бойцов спецоперации через "Домики добра". Они работали на площадках проекта "Зима в Москве".

Кроме того, владельцы столичных магазинов продолжают собирать гуманитарную помощь для жителей Курской области и бойцов СВО, многие из них делают это уже не в первый раз. Предприниматели предоставляют не только продукты длительного хранения, такие как крупы, сахар и консервы, но также закупают детское питание, воду и одноразовую посуду.