Серия патриотических встреч для молодежи пройдет в Москве в Год защитника Отечества

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Серию патриотических мероприятий для молодежи "Урок мужества" организуют до конца 2025 года. В ее рамках пройдут встречи с военными и ветеранами, квесты, викторины и спортивные тренировки, сообщила пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики столицы.

"Для молодежи столицы подготовили больше 50 событий, приуроченных к Году защитника Отечества. Ребята познакомятся с историей нашей страны и пообщаются с героями, получат полезные навыки на мастер-классах и побывают на экскурсиях", – отметила заммэра Наталья Сергунина.

Кроме того, в число мероприятий войдут исторический квест "Память на века", посвященный событиям и героям 1941–1945 годов, знакомство с участницей спецоперации и мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи.

Принять участие в мероприятиях смогут москвичи от 18 до 35 лет. Пройти регистрацию можно будет на портале "Молодежь Москвы".

В середине января Владимир Путин подписал указ, согласно которому утвердил проведение в 2025-м Года защитника Отечества. Такое решение глава государства принял в честь участников специальной военной операции (СВО) и в память о подвигах всех предков. Также российский лидер напомнил, что в этом году будет отмечаться 80-летие победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).