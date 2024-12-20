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Владимир Путин объявил 2025-й Годом защитника Отечества. Такое решение глава государства принял в честь участников специальной военной операции (СВО) и в память о подвигах всех предков.

В рамках заседания Госсовета российский лидер также напомнил, что в следующем году будет отмечаться 80-летие победы в Великой Отечественной войне.

Празднование, которое состоится 9 мая 2025 года, уже начали планировать. Так, ранее Путин заявил, что приуроченные к этой дате памятные мероприятия пройдут во всех странах ОДКБ. Речь идет о памятно-мемориальных, социальных и культурно-просветительских событиях.

Уходящий 2024 год стал в России Годом семьи. Это решение было связано с необходимостью популяризовать государственную политику в области защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.